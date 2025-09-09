Kreistagskrimi aus Mittelsachen vor Entscheidung: Wie positionieren sich Kreisräte zur Causa Michael Seidel?

Die Entscheidung der Verwaltungsrichter setzt das Landratsamt unter Druck. Diese empfiehlt den Kreisräten nun, die kostspielige und langwierige Posse um das Mandat von Michael Seidel zu beenden.

Die Posse um das Kreistagsmandat von Michael Seidel aus Burgstädt findet womöglich nach einem monatelangem Hickhack ein Ende. Denn das Landratsamt schlägt den Kreisräten vor, den Beschluss des Verwaltungsgerichts zu akzeptieren. Das tut sie auch, weil bei einer Fortsetzung des Rechtsstreits eine Klatsche vor dem Oberverwaltungsgericht... Die Posse um das Kreistagsmandat von Michael Seidel aus Burgstädt findet womöglich nach einem monatelangem Hickhack ein Ende. Denn das Landratsamt schlägt den Kreisräten vor, den Beschluss des Verwaltungsgerichts zu akzeptieren. Das tut sie auch, weil bei einer Fortsetzung des Rechtsstreits eine Klatsche vor dem Oberverwaltungsgericht...