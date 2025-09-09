Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Mittelsachsen
  • |
  • Rochlitz
  • |

  • Kreistagskrimi aus Mittelsachen vor Entscheidung: Wie positionieren sich Kreisräte zur Causa Michael Seidel?

Kreisrat Michael Seidel (Bündnis 90/Grüne) will auf sein Kreistagsmandat verzichten.
Kreisrat Michael Seidel (Bündnis 90/Grüne) will auf sein Kreistagsmandat verzichten. Bild: Ralf Jerke/Archiv
Kreisrat Michael Seidel (Bündnis 90/Grüne) will auf sein Kreistagsmandat verzichten.
Kreisrat Michael Seidel (Bündnis 90/Grüne) will auf sein Kreistagsmandat verzichten. Bild: Ralf Jerke/Archiv
Rochlitz
Kreistagskrimi aus Mittelsachen vor Entscheidung: Wie positionieren sich Kreisräte zur Causa Michael Seidel?
Redakteur
Von Alexander Christoph
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Entscheidung der Verwaltungsrichter setzt das Landratsamt unter Druck. Diese empfiehlt den Kreisräten nun, die kostspielige und langwierige Posse um das Mandat von Michael Seidel zu beenden.

Die Posse um das Kreistagsmandat von Michael Seidel aus Burgstädt findet womöglich nach einem monatelangem Hickhack ein Ende. Denn das Landratsamt schlägt den Kreisräten vor, den Beschluss des Verwaltungsgerichts zu akzeptieren. Das tut sie auch, weil bei einer Fortsetzung des Rechtsstreits eine Klatsche vor dem Oberverwaltungsgericht...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12:15 Uhr
2 min.
Herzgesundheit: So geht Herzvorsorge - spätestens ab 50
Wertvolle Werte: Im Elektrokardiogramm (EKG) können Herzrhythmusstörungen erkannt werden.
Bluthochdruck, Cholesterin, EKG: Ab einem Alter von 35 Jahren empfiehlt die Deutsche Herzstiftung regelmäßige Checks, um Herzkrankheiten vorzubeugen. Was dabei besonders wichtig ist.
12:15 Uhr
2 min.
Produkthaftung soll auch für KI und Software-Fehler gelten
Für viele Menschen in Deutschland ist Künstliche Intelligenz (KI) längst Teil ihres Arbeitsalltags. (Symbolbild)
Wer haftet, wenn bei Online-Käufen der Hersteller nicht greifbar ist oder ein Produkt durch Upcycling verändert wird? Ein Entwurf passt die Regeln zur Produkthaftung nach europäischen Vorgaben an.
09.09.2025
4 min.
Rundumservice statt Putzen und Kochen: Ehepaar aus dem Erzgebirge fühlt sich im neuen Zuhause sichtlich wohl
Renate und Dieter Pfeifer haben ein gemeinsames Hobby: Computerspiele.
Renate und Dieter Pfeifer haben sich bewusst für das Betreute Wohnen entschieden. In Marienberg müssen sie sich um kaum etwas kümmern, langweilig wird den beiden trotzdem nicht.
Georg Müller
24.07.2025
2 min.
Streit um Grünen-Mandat in Mittelsachsen: Amt legt Beschwerde ein
Mittelsachsens Kreisräte werden sich am 10. September erneut mit dem Grünen-Mandat befassen.
Der Streit um den Kreistagssitz von Michael Seidel ist noch nicht beigelegt. Obwohl ein Gericht im Fall des Grünen-Mandats entschieden hat, ist das Verfahren noch nicht beendet.
Jan Leißner
09.09.2025
4 min.
„Wir mussten nicht eine Nacht darüber schlafen“: Paar aus Blankenhain rettet Kult-Gaststätte in Westsachsen
Jeanette Staps und Sascha Winkler haben die „Dänkritzer Schmiede“ gekauft.
Der Landgasthof „Dänkritzer Schmiede“ zwischen Crimmitschau und Zwickau bekommt eine zweite Chance: Die neuen Eigentümer wollen das Ausflugslokal auf sanfte Weise wiederbeleben.
Jochen Walther
18:00 Uhr
3 min.
Streit um Grünen-Mandat im Kreistag Mittelsachsen nach einem Jahr beendet
Grünen-Kreischef Markus Scholz kann nun doch noch in den Kreistag nackrücken.
In vier Sitzungen hat sich der Kreistag Mittelsachsen damit befasst, Landesdirektion und Verwaltungsgericht wurden gehört. Der Streit um das Mandat des Grünen-Kreisrats aus Burgstädt hat mehrere tausend Euro gekostet. Nun ist der Konflikt entschieden. Doch schwingt Unmut mit.
Jan Leißner
Mehr Artikel