Der vermisste Senior wurde am Montagabend in Rochlitz am Pestweg tot aufgefunden. Bild: Dietmar Thomas/EHL Media

Rochlitz 03.06.2025

Leichenfunde in Rochlitz und Geithain: Was wir wissen und was nicht

Am Montag wurde in Geithain eine tote Frau entdeckt. Wenige Stunden dann in der Nachbarstadt Rochlitz ein vermisster Senior tot aufgefunden. In einem Fall schließt die Polizei eine Straftat bereits aus. Der Hubschrauber über der Muldestadt am Montagabend hat viele Rochlitzer aufgeschreckt. Nach mehreren Zeugenaussagen „stand" der Helikopter minutenlang in der Luft. Vermutet wurde eine Personensuche, die die Polizei auch wenig später bestätigte - mit einem traurigen Ausgang. Der Hubschrauber über der Muldestadt am Montagabend hat viele Rochlitzer aufgeschreckt. Nach mehreren Zeugenaussagen „stand" der Helikopter minutenlang in der Luft. Vermutet wurde eine Personensuche, die die Polizei auch wenig später bestätigte - mit einem traurigen Ausgang.