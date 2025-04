Lunzenau: Lkw stößt mit Pkw zusammen

Die Fahrerin des Pkw wurde nur leicht verletzt. Der Sachschaden ist allerdings enorm.

Lunzenau.

Glück im Unglück hatte eine Fahrerin bei einem Unfall im Lunzenauer Ortsteil Elsdorf. Sie kam mit leichten Verletzungen davon. Es entstand allerdings hoher Sachschaden. Wie die Polizeidirektion Chemnitz mitteilte, bog am Mittwoch gegen 6.40 Uhr der 54-jährige Fahrer eines Lkw Mercedes mit Anhänger von der Hauptstraße (K 8257) aus Richtung Oberelsdorf kommend nach links auf die Straße Am Zeisig (K 8257) in Richtung Wernsdorf ab. Dabei kollidierte der Lkw mit einem aus Richtung Obergräfenhain entgegenkommenden Pkw Skoda. Die Skoda-Fahrerin (52) erlitt bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen, heißt es im Polizeibericht weiter. Es entstand bei dem Unfall Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 20.000 Euro. (fp)