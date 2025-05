Magie in der Kapelle: Sommerlicher Konzertabend in Wiederau

In Wiederau erklingt am 6. Juni ein besonderes Klavierkonzert. Jonathan Zopf aus Görlitz fasziniert mit Werken großer Meister und eigenen Stücken.

Die Organisatoren der Reihe „Kultur in der Kapelle“ versprechen: Die Abende berühren die Menschen. Das dürfte auch mit der nächsten Veranstaltung gelingen. Jonathan Zopf aus Görlitz wird am Freitag, 6. Juni um 19.30 Uhr ein Klavierkonzert in der St.-Pankratius-Kapelle in Wiederau geben. Zopf und die Familie Merkel, die die Reihe auf die...