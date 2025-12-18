MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Marika Tändler-Walenta zieht sich von der Kreisspitze der Linken zurück.
Marika Tändler-Walenta zieht sich von der Kreisspitze der Linken zurück. Bild: Eckardt Mildner/Archiv
Marika Tändler-Walenta zieht sich von der Kreisspitze der Linken zurück.
Marika Tändler-Walenta zieht sich von der Kreisspitze der Linken zurück. Bild: Eckardt Mildner/Archiv
Rochlitz
Marika Tändler-Walenta zieht sich von Kreisspitze der Linken Mittelsachsen zurück
Redakteur
Von Jan Leißner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Marika Tändler-Walenta tritt als Co-Kreisvorsitzende der Linken Mittelsachsens zurück. Der Rückzug erfolgt aus beruflichen Gründen nach über einem Jahrzehnt im Amt.

Zuletzt ist sie kaum noch als Co-Kreisvorsitzende der Linken Mittelsachsens öffentlich wahrgenommen worden, nun zieht sich Marika Tändler-Walenta von dem Amt zurück. Nach mehr als einem Jahrzehnt im Kreisvorstand der Partei sei es ein Rücktritt aus beruflichen Gründen. Das teilte Tändler-Walenta nach einer Abstimmung mit der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12:00 Uhr
4 min.
Christmarkt: Syrische Familie bringt den Geschmack von Damaskus nach Freiberg
Christmarkt auf dem Freiberger Obermarkt: Faten Alhatar bietet syrische Spezialitäten wie Falafel und Baklava – Pistazien in Blätterteig (Bild) an.
Shawarma, Falafel und Süßigkeiten aus Damaskus: Auf dem Freiberger Christmarkt zeigt Familie Al Oulabi, wie syrische Küche im Imbiss-Format und mit Weihnachtsmusik im Hintergrund schmeckt.
Heike Hubricht
18:03 Uhr
5 min.
Sachen gibt’s: Wie ein Atomkraftwerk beinahe den Traum eines Limbacher Triathleten vom Ironman auf Hawaii zerstörte
Da war die Welt noch in Ordnung: Alexander Kunze nach dem Zieleinlauf in Chattanooga Da dachte er noch, er habe die Quali für Hawaii 2026 gepackt.
Alexander Kunze hat schon sehr viel erlebt – tolle wie tragische Momente. In diesem Sommer kam eine weitere ziemlich verrückte Story dazu – mit einem Happy End, das nicht ganz billig war.
Thomas Reibetanz
08.12.2025
2 min.
Nach Streit um Grünen-Mandat im Kreistag Mittelsachsen: Markus Scholz als Kreisrat vereidigt
Grünen-Kreischef Markus Scholz hat an der jüngsten Sitzung erstmals als Kreisrat in der Fraktion gesessen.
Der Grünen-Kreisvorsitzende komplettiert damit die gemeinsame Fraktion der Linken und Grünen. Doch eine weitere Neubesetzung wird nun erwartet.
Jan Leißner
18:10 Uhr
1 min.
Flugzeug am Regionalflughafen in North Carolina abgestürzt
Ein Flugzeug ist an einem Regionalflughafen in North Carolina abgestürzt.
Ein Geschäftsflugzeug stürzt im US-Bundesstaat North Carolina ab. Medien berichten von mehreren Toten. Über der Landebahn ist eine dunkle Rauchwolke zu sehen.
17.12.2025
3 min.
„Galerie Roter Turm“: Diese Geschäfte schließen im Chemnitzer Einkaufszentrum
In dem Chemnitzer Einkaufszentrum in der Innenstadt schließt schon bald der nächste Laden.
In der Mall werden zwei weitere Läden demnächst schließen. Für eine Fläche gibt es einen Nachmieter, sagt der Centermanager. Und was bringt dem Center der „Secret Packs“-Automat?
Denise Märkisch
27.10.2025
1 min.
Kreisparteitag der Linken bei Hainichen: Posten neu besetzt
Auch Co-Chefin Marika Tändler-Walenta vertritt Mittelsachsen zum Bundesparteitag.
Aus dem Treffen gehen die Mitglieder gestärkt hervor. Erstmals gibt es nun eine Jugendpolitische Sprecherin.
Franziska Bernhardt-Muth
Mehr Artikel