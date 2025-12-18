Marika Tändler-Walenta zieht sich von Kreisspitze der Linken Mittelsachsen zurück

Rochlitz
Marika Tändler-Walenta tritt als Co-Kreisvorsitzende der Linken Mittelsachsens zurück. Der Rückzug erfolgt aus beruflichen Gründen nach über einem Jahrzehnt im Amt.
Zuletzt ist sie kaum noch als Co-Kreisvorsitzende der Linken Mittelsachsens öffentlich wahrgenommen worden, nun zieht sich Marika Tändler-Walenta von dem Amt zurück. Nach mehr als einem Jahrzehnt im Kreisvorstand der Partei sei es ein Rücktritt aus beruflichen Gründen. Das teilte Tändler-Walenta nach einer Abstimmung mit der...
