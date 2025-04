Mit 90 noch topfit: Rochlitzerin schwört auf Yoga, Line Dance und Gedächtnistraining

Mit ihrer Energie bewegt Seniorin Renate Steudten sich und andere. Sie gibt sogar noch selbst einen Kurs. Was ist ihr Geheimnis?

„Kaffee muss sein“, meint Renate Steudten. Cappuccino ist auch aber auch lecker, und so gönnt sich die Rochlitzerin an diesem Tag, beim Gespräch mit der „Freien Presse“ in einem Rochlitzer Café, eine große Tasse. Am heutigen 12. April darf es auch Sekt sein. Denn heute feiert Renate Steudten ihren 90. Geburtstag.