Im Dachstuhl des Wohnhauses an der Fischergasse ist der Brand am Mittwochabend ausgebrochen.
Im Dachstuhl des Wohnhauses an der Fischergasse ist der Brand am Mittwochabend ausgebrochen.
Im Dachstuhl des Wohnhauses an der Fischergasse ist der Brand am Mittwochabend ausgebrochen.
Im Dachstuhl des Wohnhauses an der Fischergasse ist der Brand am Mittwochabend ausgebrochen.
Rochlitz
Mit Video: Feuerwehr im Großeinsatz in Rochlitz – „Das macht was mit einem“
Von Jan Leißner, Falk Bernhardt, EHL Media
Mehr als 85 Feuerwehrleute sind in der Nacht zu Donnerstag zu einem Wohnhausbrand in Rochlitz ausgerückt. Ein Bewohner konnte gerettet werden, für einen weiteren kam jede Hilfe zu spät. Ein Feuerwehrmann schildert seine Eindrücke.

Mehr als 85 Feuerwehrleute mit 13 Fahrzeugen sind am späten Mittwochabend in Rochlitz zum Brand eines Wohnhauses an der Fischergasse ausgerückt. Kurz nach 23 Uhr stand der Dachstuhl bereits in Vollbrand.
