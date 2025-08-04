Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Ein Azubi eines Heizungsbetriebs arbeitet an einer Anlage.
Ein Azubi eines Heizungsbetriebs arbeitet an einer Anlage. Bild: Monika Skolimowska/dpa/Symbolfoto
Rochlitz
Mittelsachsen: Dienstleistungsbranche sucht händeringend Azubis
Redakteur
Von Alexander Christoph
Im Landkreis Mittelsachsen bleiben 450 Lehrstellen unbesetzt – eine Chance für Jugendliche, die ihren Weg noch suchen.

Junge Frauen und Männer ohne Ausbildungsplatz haben die Qual der Wahl. Rund 450 von ursprünglich 1386 gemeldeten Lehrstellen sind momentan im Landkreis Mittelsachsen noch unbesetzt. Mit 201 die meisten im Raum Freiberg. In der Region Döbeln sind es 133 und in Hainichen 119 freie Lehrstellen.
