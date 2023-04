Mysteriöses grünes Licht bei Rochlitz: Was wird hier gebaut?

Beobachter beschreiben es als rätselhaftes Phänomen: Das grüne Licht, welches nachts in der Region zwischen Geringswalde und Rochlitz weithin zu sehen, aber keinem Ort zuzurechnen ist. Am Horizont aufgefallen ist es auch Autofahrerinnen, die aus Richtung Mittweida nach Rochlitz gefahren sind. Mancher vermutet in Kommentaren in sozialen Netzwerken...