Darum wird bei Rochlitz Gas abgefackelt

Meterhoch züngeln drei Flammen auf einer Baustelle in Spernsdorf in die Höhe. Doch das weithin sichtbare Feuer, das einen Beobachter an einen Ernstfall denken und den Notruf wählen lässt, hat einen anderen Grund.

Lieber einmal zuviel als einmal zu wenig ausrücken. Diesen oft zitierten Satz von Feuerwehrleuten hat auch der Königsfelder Bürgermeister Frank Ludwig (parteilos) im Sinn, als er am Montag mit der „Freien Presse" telefoniert. Ja, die Feuerwehr sei heute früh ausgerückt, bestätigt er. Ein Baum sollte auf der B 107 bei Doberenz in Flammen...