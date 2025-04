Nach Zwischenfall mit Windrad in Großweitzschen: Anlage wird abgebaut

Nach einem technischen Defekt wird die Windkraftanlage an der A 14 demontiert. Es ist nicht der erste Vorfall im Landkreis Mittelsachsen.

Die Windkraftanlage an der A 14 bei Großweitzschen, die am 30. März außer Kontrolle geraten war, wird abgebaut. In einigen Tagen sollen laut Kreissprecherin Peggy Hähnel die Arbeiten starten. Das Landratsamt hatte den Betreiber aufgefordert, „die Gefahr zu beseitigen“.