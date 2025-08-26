Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ein Blick aus der Luft auf das Werksgelände von Flender und Siemens Traction Gears lässt erahnen, wie wichtig Flender als Arbeitgeber in der Stadt ist.
Ein Blick aus der Luft auf das Werksgelände von Flender und Siemens Traction Gears lässt erahnen, wie wichtig Flender als Arbeitgeber in der Stadt ist. Bild: Flender/Archiv
Ein Blick aus der Luft auf das Werksgelände von Flender und Siemens Traction Gears lässt erahnen, wie wichtig Flender als Arbeitgeber in der Stadt ist.
Ein Blick aus der Luft auf das Werksgelände von Flender und Siemens Traction Gears lässt erahnen, wie wichtig Flender als Arbeitgeber in der Stadt ist. Bild: Flender/Archiv
Rochlitz
Nervosität in Penig: Flender-Mitarbeitern drohen harte Einschnitte
Redakteur
Von Alexander Christoph
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Teure Energie, überbordende Bürokratie und hohe Lohnkosten – um sich gegen die internationale Konkurrenz zu behaupten, setzt Getriebehersteller Flender auf einen Sparkurs. Die Sorge um Löhne und Jobs wächst.

Folgt nach dem Aus der Papierfabrik der nächste harte Schlag für den Wirtschaftsstandort Penig? Der Getriebehersteller Flender will laut Berichten der „Münsterländer Zeitung“ jährlich 34 Millionen Euro einsparen. Die „Borkener Zeitung“ sieht deshalb sogar neben dem Standort im Bocholter Stadtteil Mussum mit 450 Beschäftigten das Werk...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
29.08.2025
2 min.
Caterpillar: Trump-Zölle kosten bis zu 1,8 Milliarden Dollar
Caterpillar ist für seine gelben Bagger und Planierraupen bekannt. (Archivbild)
Dass Donald Trumps Importzölle den Baumaschinen-Konzern viel Geld kosten werden, wusste man bei Caterpillar bereits. Doch jetzt fällt die Prognose des Branchenriesen noch ernüchternder aus.
14.08.2025
4 min.
Endgültiges Aus für Bosch in Sebnitz besiegelt
Die IG Metall hat das endgültige Aus für das Unternehmen Bosch Power Tools scharf kritisiert (Archvibild).
Ein wenig Hoffnung war noch da. Doch nun ist das Aus für das Unternehmen Bosch Power Tools in Sebnitz besiegelt. Die IG Metall erhebt schwere Vorwürfe. Das Unternehmen weist das zurück.
28.08.2025
4 min.
Traditionsbetrieb in Not: Fleischerei Kempe im Erzgebirge stellt Insolvenzantrag
Gabriele und Volker Straßberger führen den Familienbetrieb in vierter Generation.
Die Fleischerei ist seit 136 Jahren am Markt tätig. Jetzt kämpft der Betrieb um die Existenz. Geschäftsführer Volker Straßberger spricht offen darüber, was den Betrieb in die Bredouille gebracht hat.
Thomas Wittig
29.08.2025
6 min.
Wetterfestes Haus - Tipps für die Sanierung
Haben Häuser einen Keller, sollte das Untergeschoss besonders in hochwassergefährdeten Gebieten aus wasserdichtem Beton bestehen sowie gut abgedichtet sein.
Starkregen, Stürme, Hitze: Solche Wetterereignisse nehmen in Zeiten des Klimawandels zu. Wie können Eigentümer vorgehen, die ihr Haus nachträglich aufrüsten wollen? Darauf kommt es bei der Planung an.
Katja Fischer, dpa
Von Alexander Christoph
2 min.
26.08.2025
2 min.
Flender dürfte mit blauem Auge davonkommen
Meinung
Redakteur
Flender gehört zur DNA der Stadt Penig. Getriebe werden seit Jahrzehnten hier gefertigt.
Ein Kommentar zu Flender: Die Gespräche mit IG Metall und Betriebsrat sind entscheidend, um die Zukunft der Flenderaner zu gestalten.
Alexander Christoph
26.08.2025
2 min.
Erzgebirgskrimi: Folge 13 läuft am Samstag im ZDF - Wie es danach weitergeht
Beim Drehstart in Annaberg-Buchholz nahm sich Teresa Weißbach kurz Zeit für ein Foto.
Mittlerweile sind 15 Folgen der beliebten ZDF-Reihe abgedreht. Fans müssen nur noch wenige Tage auf Teil 13 „Über die Grenze“ warten.
Katrin Kablau
Mehr Artikel