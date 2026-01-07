Neues Baugebiet in Noßwitz: Diese Regeln gibt Rochlitz Bauherren vor

Rochlitz
Zwischen Bürokratie und Bauplatzträumen: Die neuen Regelungen für das Baugebiet in Noßwitz sorgen für Diskussionen.
Das neue Baugebiet östlich von Noßwitz hat eine wichtige Hürde genommen. Die Rochlitzer Stadträte haben grünes Licht für den Vorentwurf gegeben. Zugleich legten sie Beschränkungen für Bauherren fest. So dürfen etwa Einfriedungen der Grundstücke nicht blickdicht und maximal 1,40 Meter hoch sein. Wer dort eine Hecke pflanzen will, darf nur...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.