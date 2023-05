Obstgut Seelitz: 18 Apfelsorten und Erdbeeren zum Pflücken

In Mittelsachsen gibt es mehr als 30 Hofläden. In loser Folge stellt "Freie Presse" die Direktvermarkter vor . Das Obstgut Seelitz ist bekannt für seine große Auswahl an Äpfeln.

Der Hofladen des Obstgutes Seelitz (OGS) erfüllt alle Anforderungen an einen solchen. Neben Äpfeln, Beeren und Getränken gibt es Socken und Seife.