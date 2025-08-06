Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Die Chemnitzer Verkehrsbau GmbH arbeitet derzeit auf dem zweiten Teilstück in Wiederau.
Die Chemnitzer Verkehrsbau GmbH arbeitet derzeit auf dem zweiten Teilstück in Wiederau. Bild: Mario Hösel
Rochlitz
Ortsdurchfahrt Wiederau: Die Baustelle geht nun doch in den zweiten Winter
Redakteur
Von Falk Bernhardt
Bis Ende August sollte die Mittweidaer Straße in Wiederau eine neue Fahrbahn haben. Doch der Bau verzögert sich – mit einer Sperrung bis weit ins Jahr 2026 hinein.

Seit April 2024 wird die Ortsdurchfahrt der S 247 in Wiederau zwischen der B 107 und dem Ortsausgang in Richtung Königshain gebaut. Vier Abschnitte sind dazu vorgesehen, als Bauende gibt das Baustelleninformationssystem des Freistaats immer noch den 30. August an.
