Ortsdurchfahrt Wiederau: Die Baustelle geht nun doch in den zweiten Winter

Rochlitz
Bis Ende August sollte die Mittweidaer Straße in Wiederau eine neue Fahrbahn haben. Doch der Bau verzögert sich – mit einer Sperrung bis weit ins Jahr 2026 hinein.
Seit April 2024 wird die Ortsdurchfahrt der S 247 in Wiederau zwischen der B 107 und dem Ortsausgang in Richtung Königshain gebaut. Vier Abschnitte sind dazu vorgesehen, als Bauende gibt das Baustelleninformationssystem des Freistaats immer noch den 30. August an.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.