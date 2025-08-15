Penig hat noch immer keinen Jugendclub: Woran es bislang scheitert

Rochlitz
Anfang dieses Jahres, so hieß es Ende 2024, könne in Penig im Waldhaus ein Treffpunkt für Jugendliche eröffnet werden. Das Geld war da, die Räume ebenso. Doch woran scheitert der Jugendclub bisher?
Das Geld ist vorhanden, ebenso die Räumlichkeiten, die Elektrik wurde erneuert. Auch der Wille ist da – zumindest bei der Stadt Penig, wenn es um den Jugendclub geht. Was bislang fehlt und weshalb es diesbezüglich nicht vorangeht, sind Jugendliche über 18 Jahre, die die Verantwortung für einen solchen Jugendclub übernehmen würden.
