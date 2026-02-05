Penig zeigt Widerstandskraft: Investitionen in Bauprojekte und Wirtschaft

Penig hat im vergangenen Jahr einen sprichwörtlichen Schlag erlebt: Die Papierfabrik wurde geschlossen. Dennoch sieht Bürgermeister André Wolf Lichtblicke – bei Gewerbegebieten und Neuansiedlungen.

Die Papierfabrik hat geschlossen, die geplante Ansiedlung eines Getränke- und Supermarkts samt Drogerie ist umstritten und an vielen Ecken und Enden wird gebaut, was Einschränkungen für Autofahrer mit sich bringt. Penig steht vor einigen Herausforderungen. Doch die Stadt will und wird diese in den kommenden Monaten meistern, wie Bürgermeister...