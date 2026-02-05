Penig zeigt Widerstandskraft: Investitionen in Bauprojekte und Wirtschaft

MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Penig investiert in diesem Jahr unter anderem in die Fertigstellung des neuen Feuerwehrgerätehauses in Langenleuba-Oberhain.
Penig investiert in diesem Jahr unter anderem in die Fertigstellung des neuen Feuerwehrgerätehauses in Langenleuba-Oberhain. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Penigs Bürgermeister André Wolf (CDU) sieht trotz des Rückschlags der Schließung der Papierfabrik durchaus Lichtblicke für die wirtschaftliche Situation in Penig.
Penigs Bürgermeister André Wolf (CDU) sieht trotz des Rückschlags der Schließung der Papierfabrik durchaus Lichtblicke für die wirtschaftliche Situation in Penig. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Die Papierfabrik in Penig wurde im vergangenen Jahr geschlossen, Hoffnungen auf einen Investor haben sich bislang nicht erfüllt.
Die Papierfabrik in Penig wurde im vergangenen Jahr geschlossen, Hoffnungen auf einen Investor haben sich bislang nicht erfüllt. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Die Bahnhofstraße in Penig wird in diesem Jahr grundhaft ausgebaut. An der Ecke zur Kohlestraße entsteht im kommenden Jahr ein Kreisverkehr.
Die Bahnhofstraße in Penig wird in diesem Jahr grundhaft ausgebaut. An der Ecke zur Kohlestraße entsteht im kommenden Jahr ein Kreisverkehr. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Penig investiert in diesem Jahr unter anderem in die Fertigstellung des neuen Feuerwehrgerätehauses in Langenleuba-Oberhain.
Penig investiert in diesem Jahr unter anderem in die Fertigstellung des neuen Feuerwehrgerätehauses in Langenleuba-Oberhain. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Penigs Bürgermeister André Wolf (CDU) sieht trotz des Rückschlags der Schließung der Papierfabrik durchaus Lichtblicke für die wirtschaftliche Situation in Penig.
Penigs Bürgermeister André Wolf (CDU) sieht trotz des Rückschlags der Schließung der Papierfabrik durchaus Lichtblicke für die wirtschaftliche Situation in Penig. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Die Papierfabrik in Penig wurde im vergangenen Jahr geschlossen, Hoffnungen auf einen Investor haben sich bislang nicht erfüllt.
Die Papierfabrik in Penig wurde im vergangenen Jahr geschlossen, Hoffnungen auf einen Investor haben sich bislang nicht erfüllt. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Die Bahnhofstraße in Penig wird in diesem Jahr grundhaft ausgebaut. An der Ecke zur Kohlestraße entsteht im kommenden Jahr ein Kreisverkehr.
Die Bahnhofstraße in Penig wird in diesem Jahr grundhaft ausgebaut. An der Ecke zur Kohlestraße entsteht im kommenden Jahr ein Kreisverkehr. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Rochlitz
Penig zeigt Widerstandskraft: Investitionen in Bauprojekte und Wirtschaft
Redakteur
Von Julia Czaja
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Penig hat im vergangenen Jahr einen sprichwörtlichen Schlag erlebt: Die Papierfabrik wurde geschlossen. Dennoch sieht Bürgermeister André Wolf Lichtblicke – bei Gewerbegebieten und Neuansiedlungen.

Die Papierfabrik hat geschlossen, die geplante Ansiedlung eines Getränke- und Supermarkts samt Drogerie ist umstritten und an vielen Ecken und Enden wird gebaut, was Einschränkungen für Autofahrer mit sich bringt. Penig steht vor einigen Herausforderungen. Doch die Stadt will und wird diese in den kommenden Monaten meistern, wie Bürgermeister...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22.01.2026
4 min.
Ausbau der Bahnhofstraße in Penig: Wann es losgeht und welche Umleitungen auf Autofahrer zukommen
Die Bahnhofstraße in Penig hat ihre besten Zeiten hinter sich. Sie wird voraussichtlich ab Frühjahr grundhaft ausgebaut. Zwei Millionen Euro investieren Stadt, Landkreis und ZWA.
Bevor der neue Kreisverkehr an der Grundschule entsteht, wird die Bahnhofstraße in Penig grundhaft ausgebaut. Nun gibt es erste Zeitpläne und Umleitungsideen für das zwei Millionen Euro teure Vorhaben.
Julia Czaja
12:56 Uhr
1 min.
Auto überschlägt sich: Peniger Feuerwehr rückt auch nach Thüringen aus
Die Peniger Feuerwehr wurde zu einem Unfall in Thüringen alarmiert.
In Langenleuba-Niederhain hat sich ein Auto überschlagen. Obwohl der Ort in Thüringen liegt, wurden Einsatzkräfte aus Penig dorthin alarmiert.
Julia Czaja
06.02.2026
3 min.
Insolventer Wirt aus dem Vogtland vor Gericht: Er zahlte seinen Angestellten keinen Lohn
Keinen Braten gibt es mehr in dem Lokal. Der Wirt stand wegen Insolvenzverschleppung vor Gericht (Symbolfoto).
Ein Gastwirt aus dem Vogtland ist in dieser Woche vor dem Amtsgericht Chemnitz zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Schuldig gesprochen wurde er der Insolvenzverschleppung.
Cornelia Henze
22:31 Uhr
2 min.
Darmstadt nach 4:0-Sieg über Kaiserslautern Tabellenführer
Darmstadt jubelt über das dritte Tor.
Effizienz beim Torabschluss ist Darmstadts Schlüssel zum Sieg gegen erschreckend schwache Lauterer. Die Lilien springen dadurch an die Tabellenspitze.
05.02.2026
2 min.
Notlage auf der Klingenthaler Alm: Jetzt greift die Oberbürgermeisterin ein
Stadt sagt Schnee und Glätte Kampf an: Jetzt wird die Straße Zur Alm befahrbar gemacht.
Seit Wochen geht es für die Bewohner nur durch Tiefschnee zu Fuß auf die Klingenthaler Alm. Jetzt organisiert die Oberbürgermeisterin einen Winterdienst. Auch, um den Weg für Handwerker freizumachen.
Daniela Hommel-Kreißl
22:33 Uhr
2 min.
Chemnitzer Opernball: Häppchen, Glitzer, Atmosphäre
 8 Bilder
24 Debütanten-Paare haben zur Walzereröffnung getanzt. Sie führten Choreografien von Tilo Kühl-Schimmel zur „Fächerpolonaise“ von Carl Michael Zieher und Sindy Hohmann zu „Frühlingsstimmen“ von Johann Strauss vor. Mit den Worten des Generalintendanten Christoph Dittrich „Alles Walzer“ ist die Tanzfläche für alle Gäste eröffnet.
unserer Redaktion
Mehr Artikel