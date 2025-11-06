Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Andreas Fritzsche (links) und Stefan Sparschuh bringen die Stollen in den Kellerbergen zu der Nische, in der die Stollen in den kommenden Wochen reifen.
Andreas Fritzsche (links) und Stefan Sparschuh bringen die Stollen in den Kellerbergen zu der Nische, in der die Stollen in den kommenden Wochen reifen. Bild: Dietmar Thomas/EHL Media
Andreas Fritzsche (links) und Stefan Sparschuh bringen die Stollen in den Kellerbergen zu der Nische, in der die Stollen in den kommenden Wochen reifen.
Andreas Fritzsche (links) und Stefan Sparschuh bringen die Stollen in den Kellerbergen zu der Nische, in der die Stollen in den kommenden Wochen reifen. Bild: Dietmar Thomas/EHL Media
Rochlitz
Peniger Weihnachtsstollen lagern erstmals in historischen Kellerbergen: Geschmack aus der Tiefe
Redakteur
Von Julia Czaja
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein jahrhundertealtes Erbe in Penig wird wiederbelebt. Die Kellerberge, einst für Bier genutzt, bieten jetzt Platz für Stollen. Was macht diese Lagerung so besonders? Und wo gibt es die Stollen?

Ob in privaten Küchen oder in professionellen Backstuben: Allerorten beginnt jetzt das große Backen. Denn der Stollen ist des Deutschen liebstes Weihnachtsgebäck. Um seine Aromen entfalten zu können, muss er nach dem Backen und vor dem Verzehr mehrere Wochen reifen. So wie es in Annaberg-Buchholz schon lange üblich ist, wird nun auch der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18:00 Uhr
4 min.
Motorstottern im Erzgebirge: Tankstelle stoppt Verkauf von Super
An der Star-Tankstelle in Stollberg hat es ein Problem mit Wasser im Benzin gegeben.
Eine Verunreinigung mit Wasser sorgt für Probleme in Fahrzeugtanks in Stollberg. Die Ursache ist inzwischen bekannt. Doch welches Ausmaß hat das Problem? Und was können Betroffene tun?
Michael Urbach
06.11.2025
3 min.
18 Jahre lang gesammelt: Freiberger spendet seine Kronkorken
David Voigt hat 18 Jahre lang Kronkorken gesammelt. Und dann erfuhr er von der Kronkorken Aktion für einen guten Zweck und spendete seine gesammelten Kronkorken.
Die Kronkorken-Sammelaktion in Freiberg hat David Voigt motiviert, seine Sammlung für den guten Zweck zu spenden. Aber warum sammelt man überhaupt so lange Bierkappen?
Cornelia Schönberg
24.08.2025
3 min.
Mittelsachsen kurz vor der Stollensaison: Bäckereien bereiten sich auf Weihnachtszeit vor
In der Bäckerei Illgen in Großschirma beginnt das Stollenbacken Ende Oktober, hier Peggy Illgen.
Mit dem nahenden Herbst erwacht in den Backstuben Mittelsachsens, so in Großschirma, Dorfchemnitz und Penig, die Vorfreude auf die Weihnachtszeit. Ab Ende Oktober beginnt die Stollenproduktion.
Heike Hubricht, Siiri Klose, Julia Czaja
29.08.2025
4 min.
Jessica Otts Brothupf-Rezept: Von der Peniger Küche ins Finale des Back-Star-Contests
Jessica Ott, Auszubildende in Penig, ist Finalistin beim Back-Star-Contest. Ihr Rezept vom „Brothupf“ hat die Jury überzeugt.
Jessica Ott, Konditor-Auszubildende in Penig, hat eine kreative Lösung für altes Brot gefunden. Mit ihrem „Brothupf“ beeindruckte sie die Jury eines bundesweiten Backwettbewerbs - und steht im Finale.
Julia Czaja
11:46 Uhr
5 min.
Sperre nach Kreditkartenaffäre: Simons Olympia-Start möglich
Julia Simon (l) darf nach dem Kreditkartenbetrug an ihrer Teamkollegin Justine Braisaz-Bouchet (r) bei Olympia teilnehmen. (Archivbild)
Biathletin Julia Simon wird nach ihrem Kreditkartenbetrug gesperrt. Die Französin verpasst den Auftakt-Weltcup, wohl aber nicht Olympia. Folgen noch weitere Strafen?
Thomas Wolfer und Christian Johner, dpa
11:46 Uhr
4 min.
Deutsche Exporte ziehen an - Erholung im Geschäft mit USA
Die deutschen Exporte haben im September zugelegt.
Lichtblick im trüben Konjunkturherbst: Die deutsche Exportwirtschaft hat wieder mehr Waren ins Ausland verkauft. Doch die Sorge um negative Auswirkungen der US-Zölle bleibt.
Christian Ebner, dpa
Mehr Artikel