Peniger Weihnachtsstollen lagern erstmals in historischen Kellerbergen: Geschmack aus der Tiefe

Rochlitz
Ein jahrhundertealtes Erbe in Penig wird wiederbelebt. Die Kellerberge, einst für Bier genutzt, bieten jetzt Platz für Stollen. Was macht diese Lagerung so besonders? Und wo gibt es die Stollen?
Ob in privaten Küchen oder in professionellen Backstuben: Allerorten beginnt jetzt das große Backen. Denn der Stollen ist des Deutschen liebstes Weihnachtsgebäck. Um seine Aromen entfalten zu können, muss er nach dem Backen und vor dem Verzehr mehrere Wochen reifen. So wie es in Annaberg-Buchholz schon lange üblich ist, wird nun auch der...
