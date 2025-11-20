Peter Orloff und ein Kosaken-Chor gastieren in Colditz

Am Samstag wird es in St. Egidien in Colditz auch einige tiefere Töne geben.

Colditz.

Peter Orloff und sein Schwarzmeer Kosaken-Chor laden am Samstag, den 22. November, um 19.30 Uhr zu einem Konzertabend in der Stadtkirche St. Egidien in Colditz. Unter dem Motto „Eine musikalische Reise durch Seele und Herz“ präsentieren sie Lieder der russischen Seele, Volksweisen, Sakralmusik und Klassiker. Mit Liedern wie „Abendglocken“, „Kalinka“, „Ich bete an die Macht der Liebe“, „Das Wolgalied“ oder „Schwanensee“ entführen der Schwarzmeer Kosaken-Chor das Publikum in eine andere Welt – voller Gefühl, Kraft und Spiritualität. Peter Orloff, einer der großen Stars der deutschen Schlagerwelt und zugleich musikalischer Leiter und Produzent des Chors, führt durch den Abend. Karten kosten etwa 40 Euro im Vorverkauf. (kru)