Reiselust, Karate und Abi mit 1,3: Was Laura Klampfl aus Hartha nun plant

Mit der Ausgabe der Abiturzeugnisse ist definitiv Schluss mit Pauken am Martin-Luther-Gymnasium. 34 junge Frauen und Männer strahlen vor Freude und Erleichterung. Eine von ihnen ist Laura Klampfl.

Derart tiefenentspannt kann am Froschbrunnen am Harthaer Markt nur sitzen, wer gerade eine Punktlandung hingelegt hat. Die ist Laura Klampfl gelungen. Mit einer Durchschnittnote von 1,3 gehört sie zu den besten ihres Abiturjahrgangs am Martin-Luther-Gymnasium in Hartha. Nur Jonas Herbst aus Waldheim war mit einem Schnitt von 1,1 besser.