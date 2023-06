Rochlitz: Das kleine Glück im Schrebergarten

Das Gestein aus Rochlitz schafft es in populäre ARD-Quizshows wie "Wer weiß denn sowas?". Auch sonst ist der Stein der Könige berühmt und einzigartig. Er trägt sogar den Titel "Heritage Stone". Kein Wunder, der Baustoff war und ist begehrt. Er ist in der Stadthalle in Chemnitz, im alten Rathaus in Leipzig und sogar im Grab von Immanuel Kant in Königsberg verbaut. Eine Spurensuche.