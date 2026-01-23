Rochlitz: Straßenmeisterei nutzt erstes Elektroauto

Die Straßenmeisterei Rochlitz setzt auf Nachhaltigkeit: Ein neuer elektrischer Opel Combo ergänzt ab sofort den Fuhrpark des Betriebsdienstes.

Die Straßenmeisterei Rochlitz hat kürzlich einen rein elektrisch betriebenen Opel Combo in Dienst gestellt. Wie das Landratsamt Mittelsachsen mitteilte, handelt es sich um das erste Fahrzeug mit diesem Antrieb im Fuhrpark des mittelsächsischen Straßenbetriebsdienstes. Zu diesem gehören neben Rochlitz die Meistereien Freiberg, Mühlau,...