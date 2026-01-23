MENÜ
Straßenmeister Christian Titze mit dem neuen Elektrofahrzeug.
Straßenmeister Christian Titze mit dem neuen Elektrofahrzeug. Bild: Dirk Hänel/ Landratsamt
Rochlitz
Rochlitz: Straßenmeisterei nutzt erstes Elektroauto
Von Luisa Ederle
Die Straßenmeisterei Rochlitz setzt auf Nachhaltigkeit: Ein neuer elektrischer Opel Combo ergänzt ab sofort den Fuhrpark des Betriebsdienstes.

Die Straßenmeisterei Rochlitz hat kürzlich einen rein elektrisch betriebenen Opel Combo in Dienst gestellt. Wie das Landratsamt Mittelsachsen mitteilte, handelt es sich um das erste Fahrzeug mit diesem Antrieb im Fuhrpark des mittelsächsischen Straßenbetriebsdienstes. Zu diesem gehören neben Rochlitz die Meistereien Freiberg, Mühlau,...
