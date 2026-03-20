Rochlitzer SSG in Schieflage: BPA-Präsident über Herausforderungen der Pflegebranche in Deutschland

Rochlitz
Inmitten wachsender Bürokratie und Personalkosten kämpft die Pflegebranche ums Überleben. Die Rochlitzer SSG ist hier keine Ausnahme, wie Aussagen von BPA-Präsident Bernd Meurer nahelegen.
Die in schwierige finanzielle Fahrwasser geratene Rochlitzer Sozialservicegesellschaft (SSG) kämpft mit Herausforderungen, die für die Pflegebranche typisch sind. Das geht aus einer Antwort des Bundesverbands privater Anbieter sozialer Dienste, kurz BPA, auf eine Anfrage der „Freien Presse“ hervor. „Die Einrichtungen sehen sich einer...
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