Sattelzug stößt in Altgeringswalde gegen Verkehrsschild und Strommast

52-Jähriger fährt mit seinem Lkw davon. Die Polizei ertappt den Mann. Ein Atemtest zeigt: Es war Alkohol im Spiel.

Ein Sattelzug ist am Montag, 4. September, in Altgeringswalde mit einem Verkehrsschild und einem Strommast zusammengestoßen. Dann fuhr der Lastzug davon, wurde jedoch von Beamten entdeckt, so die Polizei. Geschehen ist der Unfall gegen 21.55 Uhr auf der Unteren Dorfstraße. Zuerst war der Volvo-Lkw mit einem Schild kollidiert. Dann rangierte der...