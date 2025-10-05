Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Rochlitz
Schleppertreffen in Stein: Wenn Porsche pflügt und Lamborghini brummt
Von Andrea Funke
Porsche, Lamborghini und viele Klassiker: Das Schlepper-Treffen in Stein lockte wieder zahlreiche Besucher und echte Traktorfreunde.

Tradition, Dieselduft und glänzender Lack: Zum achten Mal hatte Dietmar Lohmann am Samstag zum Schlepper-Treffen in den Königshain-Wiederauer Ortsteil eingeladen. Und wie jedes Jahr reisten zahlreiche Traktoren verschiedener Typen und Alters an – darunter auch ein knallroter Porsche und ein silbergrauer Lamborghini. Um die 40 waren es am Ende...
