Schreckmoment: Auto kracht auf A 72 bei Rochlitz in Leitplanke

Rochlitz
Eine Autofahrerin erlebte auf der A 72 einen Schreckmoment. Ihr Mercedes hatte einen Reifenschaden und prallte gegen Leitplanken.
Glück im Unglück hatte eine Autofahrerin am Sonntag. Die 37-jährige Frau war zur Mittagszeit auf der A 72 in Richtung Leipzig unterwegs, als es zwischen den Anschlussstellen Rochlitz und Geithain zu einem Reifenschaden an ihrem Pkw Mercedes kam. Daraufhin stieß ihr Auto zunächst gegen die Mittelschutzplanke, anschließend gegen die rechte...
