Kleintierzuchtverein trauert um sein langjährigstes Mitglied Christian Raschke.
Kleintierzuchtverein trauert um sein langjährigstes Mitglied Christian Raschke. Bild: Andrea Funke
Rochlitz
Steiner Chemnitztalschau: Verein gedenkt ältestem Mitglied
Von Andrea Funke
Christian Raschkes Lebenswerk im Kleintierzuchtverein Göritzhain/Stein wurde auf der Chemnitztalschau gewürdigt. Seit 76 Jahren gehörte er dem Verein an.

Bei der 27. Steiner Chemnitztalschau haben die Mitglieder vom Kleintierzuchtverein Göritzhain/Stein und Umgebung am vergangenen Wochenende auch ihrem ältesten Vereinsmitglied Christian Raschke gedacht. Er war im Dezember vorigen Jahres im Alter von 93 Jahren verstorben.
