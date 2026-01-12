Steiner Chemnitztalschau: Verein gedenkt ältestem Mitglied

Rochlitz
Christian Raschkes Lebenswerk im Kleintierzuchtverein Göritzhain/Stein wurde auf der Chemnitztalschau gewürdigt. Seit 76 Jahren gehörte er dem Verein an.
Bei der 27. Steiner Chemnitztalschau haben die Mitglieder vom Kleintierzuchtverein Göritzhain/Stein und Umgebung am vergangenen Wochenende auch ihrem ältesten Vereinsmitglied Christian Raschke gedacht. Er war im Dezember vorigen Jahres im Alter von 93 Jahren verstorben.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.