Sternsinger sammeln Spenden in Rochlitz und Wechselburg

Mit Kreide bewaffnet ziehen 50 junge Sternsinger los, um zwischen Burgstädt und Rochlitz den Segen „Christus segne dieses Haus“ an Türen anzubringen.

Die Sternsinger der katholischen Pfarrei und der evangelischen Kirchgemeinde werden nach Weihnachten in der Region Spenden für die gleichnamige Hilfsaktion sammeln. Beteiligt sind rund 50 Mädchen und Jungen. Diese werden in den Orten zwischen Rochlitz und Wechselburg am 3. Januar von Tür zu Tür ziehen, vor Privatleuten ebenso wie in...