In wenigen Wochen sind die Sternsinger wieder in Rochlitz und der Region unterwegs, wie hier Anfang des Jahres.
In wenigen Wochen sind die Sternsinger wieder in Rochlitz und der Region unterwegs, wie hier Anfang des Jahres. Bild: Mario Hösel/Archiv
Rochlitz
Sternsinger sammeln Spenden in Rochlitz und Wechselburg
Redakteur
Von Alexander Christoph
Mit Kreide bewaffnet ziehen 50 junge Sternsinger los, um zwischen Burgstädt und Rochlitz den Segen „Christus segne dieses Haus“ an Türen anzubringen.

Die Sternsinger der katholischen Pfarrei und der evangelischen Kirchgemeinde werden nach Weihnachten in der Region Spenden für die gleichnamige Hilfsaktion sammeln. Beteiligt sind rund 50 Mädchen und Jungen. Diese werden in den Orten zwischen Rochlitz und Wechselburg am 3. Januar von Tür zu Tür ziehen, vor Privatleuten ebenso wie in...
Mehr Artikel