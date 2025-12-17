„Talente nicht verkümmern lassen“: In Königsfeld entsteht ein moderner Werkstattneubau für Haus Bethanien

Rochlitz
In der Kreativwerkstatt des Hauses Bethanien wird täglich gearbeitet und gelernt. Doch der Platz reicht nicht mehr aus. Ein Neubau soll die dringend benötigte Erweiterung und Modernisierung bringen.
Während Udo Lehmann an einem Weihnachtsstern bastelt, schnippelt Helga Wagner Gemüse und Friedrich Bauer schnitzt Figuren aus kleinen Holzstämmen. Die drei, deren Namen hier geändert wurden, leben in der vom Diakonischen Werk Rochlitz betriebenen Wohnstätte „Haus Bethanien“ in Königsfeld. Täglich sind sie in der Kreativwerkstatt...
