15 Kinder der Christenlehre führen am 11.11. ein Martinsstück in der Stadtkirche auf.
15 Kinder der Christenlehre führen am 11.11. ein Martinsstück in der Stadtkirche auf.
Rochlitz
Theater und Umzug: Kinder gestalten Martinstag in Stadtkirche Penig
Redakteur
Von Julia Czaja
Die Stadtkirche in Penig wird am 11.11. lebendig. Kinder gestalten die Martinsandacht, ein Streit um ein Lebkuchenherz sorgt für Aufsehen.

In Penig wird am 11.11. nicht nur der Start in die närrische Zeit gefeiert, sondern auch der Martinstag begangen. Die Christenlehrekinder werden an dem Tag um 17 Uhr die Martinsandacht in der Stadtkirche gestalten. 15 Kinder führen ein kleines Theaterstück auf, in dem die Darsteller in Streit geraten, weil ein Kind sein Lebkuchenherz nicht...
