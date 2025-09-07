Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Sieht wie Handball aus, ist aber Riesendarts: Katrin Langenhan gewann beim Stadtfest Penig den Pokal des Bürgermeisters.
Sieht wie Handball aus, ist aber Riesendarts: Katrin Langenhan gewann beim Stadtfest Penig den Pokal des Bürgermeisters. Bild: Falk Bernhardt
Sieht wie Handball aus, ist aber Riesendarts: Katrin Langenhan gewann beim Stadtfest Penig den Pokal des Bürgermeisters.
Sieht wie Handball aus, ist aber Riesendarts: Katrin Langenhan gewann beim Stadtfest Penig den Pokal des Bürgermeisters. Bild: Falk Bernhardt
Rochlitz
Treffsicher beim Stadtfest Penig: Katrin ist beim Riesendarts nicht zu schlagen
Redakteur
Von Falk Bernhardt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Fest, das nur Gewinner hat, den Reporter von „Freie Presse“ eingeschlossen. Falk Bernhardt trat zum Zielwerfen um den Pokal des Bürgermeisters an – und traf begeisterte Bürger und den Brauverein.

Samstagnachmittag in Penig. Bürgermeister André Wolf strahlt mit der Sonne um die Wette. Der Markt ist gegen 16 Uhr richtig gut gefüllt, auf dem Weg Richtung Schloss kaum ein Durchkommen. Die Kindermeile hat erneut viel Zuspruch, gut angenommen wird die neue Blaulichtmeile. Die Feuerwehr lädt zudem zu Rundfahrten ein, auch hier muss man Geduld...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
03.09.2025
3 min.
Stadtfest Penig: Anna-Carina Woitschack und fünf weitere Tipps für große Fete
Anna-Carina Woitschack steht am Samstagabend in Penig auf der Bühne.
Am Freitag und Samstag wird in Penig Stadtfest gefeiert. Es gibt gute Gründe vorbeizuschauen. Echtes Peniger Bier fließt noch nicht in Strömen – aber die „Freie Presse“ erklärt, wo man kosten kann.
Falk Bernhardt
06.09.2025
3 min.
Stadtfest Penig: Die Bilder vom Samstag und Freitag
 13 Bilder
Mittendrin beim Stadtfest Penig auch als Moderator: Bürgermeister André Wolf.
In Penig hat am Freitagabend das Stadtfest begonnen. Am Samstag ging es heiter weiter. Stargast am Abend war Anna-Carina Woitschack.
Falk Bernhardt
11:07 Uhr
2 min.
Klingenthaler Herbstkammlauf startet am Sonntag zum 36. Mal
Am Sonntag startet der diesjährige Herbstkammlauf.
Ausgangspunkt und Ziel ist das Waldhotel Vogtland. Am Samstag sind aber erst mal die Wintersportler beim Sachsenpokal gefordert.
Florian Müller
08.09.2025
2 min.
Angela Merkel in Chemnitz: Die Bilder vom Besuch der Ex-Kanzlerin
 11 Bilder
Bundeskanzlerin a.D. Angela Merkel las in der Chemnitzer Stadthalle vor mehr als 2000 zahlenden Gästen aus ihren Memoiren.
In der ausverkauften Chemnitzer Stadthalle hat Angela Merkel am Montag aus ihren Memoiren vorgelesen. Zuvor war sie aber noch andernorts in der Stadt unterwegs.
FP
11:00 Uhr
1 min.
Tierisches Abenteuerstück im Chemnitzer Fritz-Theater
Nach der Uraufführung kommt die Inszenierung nun erneut auf die Bühne. Sie soll etwas für die ganze Familie sein.
Uwe Rechtenbach
Von Jan-Dirk Franke
2 min.
07.09.2025
2 min.
Kommentar zu Rücktritt des Betriebsratschefs: Ein Nackenschlag für den VW-Standort Zwickau
Meinung
Redakteur
Was genau vorgefallen ist, hat VW-Betriebsratschef Uwe Kunstmann bisher offen gelassen.
Miese Stimmung, Kostendruck: Das VW-Werk braucht jetzt eigentlich eine starke Betriebsratsspitze. Die muss nun aber erst gefunden werden – und zwar so schnell wie möglich.
Jan-Dirk Franke
Mehr Artikel