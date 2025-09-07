Treffsicher beim Stadtfest Penig: Katrin ist beim Riesendarts nicht zu schlagen

Rochlitz
Ein Fest, das nur Gewinner hat, den Reporter von „Freie Presse“ eingeschlossen. Falk Bernhardt trat zum Zielwerfen um den Pokal des Bürgermeisters an – und traf begeisterte Bürger und den Brauverein.
Samstagnachmittag in Penig. Bürgermeister André Wolf strahlt mit der Sonne um die Wette. Der Markt ist gegen 16 Uhr richtig gut gefüllt, auf dem Weg Richtung Schloss kaum ein Durchkommen. Die Kindermeile hat erneut viel Zuspruch, gut angenommen wird die neue Blaulichtmeile. Die Feuerwehr lädt zudem zu Rundfahrten ein, auch hier muss man Geduld...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.