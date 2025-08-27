Triathlon auch ohne Schwimmstufe: So sportlich sind die Oberschüler in Rochlitz

Der erste Schultriathlon der Oberschule startete im Regen und verlangte nicht nur den Schülern viel ab. Auch ohne Rad oder Schwimmabzeichen wurde die Teilnahme ermöglicht. Gibt es eine Fortsetzung?

Der schönste Tag der Woche mit bis zu 30 Grad. So war der Mittwoch angekündigt. Das reale Freibadwetter in Rochlitz hingegen am Morgen: 18 Grad an der frischen Luft, 20 Grad im Becken und Regen bis etwa 10 Uhr. Davon ließen sich die Mädchen und Jungen der Oberschule „An der Mulde“ Rochlitz jedoch nicht entmutigen. „Ob wir nun von unten... Der schönste Tag der Woche mit bis zu 30 Grad. So war der Mittwoch angekündigt. Das reale Freibadwetter in Rochlitz hingegen am Morgen: 18 Grad an der frischen Luft, 20 Grad im Becken und Regen bis etwa 10 Uhr. Davon ließen sich die Mädchen und Jungen der Oberschule „An der Mulde“ Rochlitz jedoch nicht entmutigen. „Ob wir nun von unten...