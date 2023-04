Über den Muldentalradweg mit dem Rad zur Kirche - Saisoneröffnung in Wechselburg

Was tun am Wochenende - eine Radtour starten oder doch mal wieder in die Kirche gehen? In Wechselburg ist beides möglich. In der dortigen St. Ottokirche hat die Gemeinde am Sonntag die Saison eröffnet. Nicht nur Radfahrer können in der Radwegekirche erfahren, was die Kirche mit der Besiedlungsgeschichte der Region zu tun hat.

Es gibt Autobahnkirchen, es gibt in Zürich eine Bahnhofkirche und eine Flughafenkirche. Und es gibt Radwegekirchen. Im Landkreis Mittelsachsen trägt allerdings nur die St. Ottokirche Wechselburg diesen Titel, unter dem die Evangelische Kirche in Deutschland Kirchenbauten entlang von Radwegen zusammenfasst. Die nächstgelegenen sind demnach die...