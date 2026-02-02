Unfall an Supermarkt-Ausfahrt in Geringswalde

Auf der Mittweidaer Straße ereignete sich am Montag ein Verkehrsunfall mit zwei Pkw. Eine Frau musste ins Krankenhaus.

Am Montag gegen 7.50 Uhr ist es in Geringswalde auf der Mittweidaer Straße, unmittelbar an der Ausfahrt eines Supermarktparkplatzes zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw der Marke Ford gekommen. Wie die Polizei dazu mitteilte, beabsichtige ein 44-jähriger Fahrer eines Pkw Ford von der Bundesstraße auf den Parkplatz des Supermarktes...