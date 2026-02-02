MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Zu dem Unfall am Montagfrüh sind Rettungsdienst und Feuerwehr ausgerückt.
Zu dem Unfall am Montagfrüh sind Rettungsdienst und Feuerwehr ausgerückt. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Zu dem Unfall am Montagfrüh sind Rettungsdienst und Feuerwehr ausgerückt.
Zu dem Unfall am Montagfrüh sind Rettungsdienst und Feuerwehr ausgerückt. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Update
Rochlitz
Unfall an Supermarkt-Ausfahrt in Geringswalde
Redakteur
Von Jan Leißner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Auf der Mittweidaer Straße ereignete sich am Montag ein Verkehrsunfall mit zwei Pkw. Eine Frau musste ins Krankenhaus.

Am Montag gegen 7.50 Uhr ist es in Geringswalde auf der Mittweidaer Straße, unmittelbar an der Ausfahrt eines Supermarktparkplatzes zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw der Marke Ford gekommen. Wie die Polizei dazu mitteilte, beabsichtige ein 44-jähriger Fahrer eines Pkw Ford von der Bundesstraße auf den Parkplatz des Supermarktes...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
30.01.2026
1 min.
Altgeringswalde: Elektro-Mini rutscht auf B 176 in Straßengraben
Der E-Mini landete auf der B 176 im Straßengraben.
Auf schneeglatter Fahrbahn geriet am Donnerstagabend ein Elektro-Mini ins Schleudern und landete im Straßengraben.
Dietmar Thomas
22:00 Uhr
1 min.
Boschstraße in Glauchau: Sanierung am Bahnübergang geplant
Im Jahr 2019 wurde die Boschstraße im Gewerbegebiet verlängert.
Wegen aufgetretener Fahrbahnschäden wird der Bereich des Bahnübergangs saniert
Stefan Stolp
01.02.2026
4 min.
„Die sind doch alle verrückt“: Die letzten Gäste haben das Congress-Hotel in Chemnitz verlassen
Antje und Ahad Adakh waren die letzten Gäste, die das Congress-Hotel in Chemnitz verlassen haben.
Seit kurz nach 11 Uhr am Sonntag ist das Hotel-Hochhaus in der Innenstadt leer. Etwas mehr als 30 Personen sollen die letzte Nacht in dem 26-stöckigen Hochhaus noch verbracht haben. Der Abschied verlief unaufgeregt und fast stoisch normal.
Denise Märkisch
12:41 Uhr
1 min.
Drei Verletzte bei Frontalcrash bei Gröblitz
Update
Am Montagvormittag stießen auf der Mittweidaer Straße zwei Pkw frontal zusammen.
Auf der Mittweidaer Straße kam es zu einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw. Der Citroen war in den Gegenverkehr geraten.
EHL Media, Jan Leißner
21:46 Uhr
2 min.
Saison-Aus für Hollerbach - Becker kommt zurück
Arbeiteten schon bei Union Berlin zusammen: Urs Fischer (r) und Sheraldo Becker. (Archivbild)
Bittere Nachricht für Mainz 05: Stürmer Hollerbach hat sich schwer verletzt und fällt bis zum Saisonende aus. Doch die Rhein-Hessen überraschen mit einem Last-Minute-Transfer.
01.02.2026
4 min.
„Mama geht tanzen“: Warum diese Mütter drei Stunden in Limbach-Oberfrohna ganz unter sich feiern
Anne Driese und Cindy Oehler (v. l.) sind aus Oberlungwitz und Oelsnitz nach Limbach-Oberfrohna gekommen.
Auszeit statt Alltag: Bei „Mama geht tanzen“ feiern Frauen im Kulturkeller Limbach-Oberfrohna entspannt, sicher und zu familienfreundlichen Zeiten.
Ralf Jerke
Mehr Artikel