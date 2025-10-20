Unfall in Topfseifersdorf: Moped und Auto prallen zusammen

Rochlitz
Ein Unfall in Topfseifersdorf sorgte am Montag für Verkehrsbehinderungen. Ein Audi und ein Moped sind beschädigt, der Mopedfahrer verletzt.
In Topfseifersdorf, einem Ortsteil der Gemeinde Königshain-Wiederau, ist es am frühen Montagnachmittag gegen 14 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Audi und einem Simson-Moped gekommen. Nach ersten Informationen der Polizeidirektion Chemnitz ist offenbar ein Vorfahrtsfehler ursächlich für den Zusammenstoß gewesen. Der Mopedfahrer...
