Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
In Topfseifersdorf ist zu einem Zusammenprall mit einem Moped gekommen.
In Topfseifersdorf ist zu einem Zusammenprall mit einem Moped gekommen. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
In Topfseifersdorf ist zu einem Zusammenprall mit einem Moped gekommen.
In Topfseifersdorf ist zu einem Zusammenprall mit einem Moped gekommen. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Rochlitz
Unfall in Topfseifersdorf: Moped und Auto prallen zusammen
Von Dietmar Thomas
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Unfall in Topfseifersdorf sorgte am Montag für Verkehrsbehinderungen. Ein Audi und ein Moped sind beschädigt, der Mopedfahrer verletzt.

In Topfseifersdorf, einem Ortsteil der Gemeinde Königshain-Wiederau, ist es am frühen Montagnachmittag gegen 14 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Audi und einem Simson-Moped gekommen. Nach ersten Informationen der Polizeidirektion Chemnitz ist offenbar ein Vorfahrtsfehler ursächlich für den Zusammenstoß gewesen. Der Mopedfahrer...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11.10.2025
1 min.
Reitunfall in Topfseifersdorf: Pferd und Reiterin verletzt
Bei einem Reitunfall in Topfseifersdorf sind eine 22-Jährige und ihr Pferd verletzt worden.
Ein vorbeifahrender Lkw ist offensichtlich der Auslöser für einen schweren Reitunfall gewesen. Eine junge Frau und ihr Pferd erlitten dabei Verletzungen.
Jan Leißner
22.10.2025
2 min.
Von Hamas übergebene Geisel-Leichen identifiziert
Noch immer werden 13 tote Geiseln im Gazastreifen vermutet. (Archivbild)
Die Hamas hat bisher 15 der 28 getöteten Geiseln an Israel übergeben. Nach dem Waffenruhe-Abkommen fehlen jetzt noch die Überreste von 13 Entführten.
22.10.2025
2 min.
Viele kaufen Adventskalender für sich selbst
Klassisch und beliebt: Adventskalender mit Schokolade.
Nicht nur was für Kinder: Die Vorfreude auf die Weihnachtszeit gehört zu den schönsten überhaupt. Adventskalender sind laut einer Umfrage in etlichen Varianten beliebt, aber besonders in einer davon.
21.10.2025
4 min.
„Eine Schande für unseren Ort“ – Einstiger Schuldirektor kämpft gegen Missstand im Erzgebirge
Siegfried Meßner will sich nicht damit abfinden, dass das Bachgeländer in seinem Heimatort Steinbach weiter vor sich hin rostet.
Steinbach ist einst zum schönsten Dorf Sachsens gekürt worden. Seitdem sind rund 30 Jahre vergangen und haben ihre Spuren im Ort hinterlassen. Besonders am Dorfbach entlang.
Kjell Riedel
14.10.2025
3 min.
Nach Reitunfall in Königshain-Wiederau: Was Reiter und Autofahrer wissen müssen
Pferde sind bei Ausritten durchaus auch an Straßen anzutreffen.
Reiter auf der Straße sind keine Seltenheit. In Topfseifersdorf wurde eine junge Frau abgeworfen. Doch was passiert, wenn Pferde plötzlich scheuen? Ein Peniger Springreiter gibt Antworten.
Julia Czaja
20.10.2025
2 min.
Mehrere Interessenten wollen Chemnitzer Ratskeller wiederbeleben
Der Chemnitzer Ratskeller gilt als einer der schönsten in Deutschland.
Seit vielen Jahren liegt im Herzen der Stadt ein Traditionslokal im Dornröschenschlaf. Das Rathaus sucht nach potenziellen Betreibern. Mit Erfolg?
Michael Müller
Mehr Artikel