Unterrichtsausfall in Mittelsachsens Schulen: Isso?

Es gehen mehr Lehrer in Rente, als Neueinsteiger an die Schulen kommen. Ältere Pädagogen sollen nun höhere Lasten tragen. Die Rechnung wird nicht aufgehen.

Alle kennen den Hauptgrund für Unterrichtsausfall an Schulen: Lehrermangel. Um den durch Neueinstellung begegnen zu können, braucht es Jahre. Kurzfristige Lösungen sind nicht zu erwarten. Gleich gar nicht für Schulen in ländlichen Gegenden. Wer in Leipzig oder Dresden Lehramt studiert, den treibt vielleicht Heimatliebe oder Enttäuschung...