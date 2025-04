Verbrecherjagd in Lauenhain bei Mittweida erst zum Spaß, dann im Ernst

Schüler aus Mittelsachsen, aus Zwickau und dem Leipziger Umland erlebten einen spannenden Tag mit der Polizei an der Talsperre Kriebstein. Doch plötzlich ist die Verfolgsjagd kein Spiel mehr.

Wie sieht die Arbeit von Polizisten aus? Was muss bei der Spurensicherung beachtet werden? Wie läuft die Jagd nach Verbrechern? Und was macht die Wasserschutzpolizei? Antworten darauf haben am Mittwoch gut 40 Schüler ab der neunten Klasse am Talgut in Lauenhain erhalten. Bei der Woche der offenen Unternehmen ging es nicht nur um Karrierechancen...