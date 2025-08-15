VW gerät bei Geringswalde in Gegenverkehr: zwei Schwerverletzte

Warum die Straße zwischen Hoyersdorf und Altgeringswalde für etwa drei Stunden voll gesperrt war.

Zwei Schwerverletzte und eine Leichtverletzte, ein Rettungshubschrauber und eine Vollsperrung: Der Unfall am Donnerstagmittag bei Geringswalde hatte schwerwiegende Folgen. Was war passiert? Wie die Polizei mitteilte, war ein 61-jähriger Fahrer eines VW-Kleintransporters aus Richtung Hoyersdorf in Richtung Altgeringswalde unterwegs. Ungefähr 450...