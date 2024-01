Warnung im Katastrophenfall: Peniger Feuerwehr hofft bald auf elektronische Sirenen

Die Feuerwehr in Penig plant, alte Motorsirenen durch elektronische zu ersetzen. Doch die benötigten Fördermittel sind lange nicht in Sicht. Warum aber ist der Austausch dringend nötig?

Naturkatastrophen werden wohl künftig häufiger auch in Mittelsachsen zu erleben sein, der Klimawandel macht hier nicht halt. Das Hochwasser am Heiligabend im vergangenen Jahr war schon ein Desaster für viele Menschen in der Region. Vor allem Rochlitz hat die Auswirkungen deutlich zu spüren bekommen. Die Nachbarstadt Penig blieb...