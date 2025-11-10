Was der Zauberpeter aus Rochlitz mit dem Fernseh-Magier der DDR zu tun hat

Peter Lissek teilte mit dem verstorbenen Peter Kersten nicht nur eine Leidenschaft, sie waren auch befreundet. Den Titel des Zauberpeters wollte der Rochlitzer deshalb zurück. Das war nicht billig.

Wenn das Wort Zauberpeter fällt, erinnern sich die Älteren an einen Magier aus DDR-Zeiten mit gepflegtem Bart, Zylinder und einer alten Doktortasche als Markenzeichen. Dr. Peter Kersten (Jahrgang 1943) zauberte damals oft für das Fernsehen auf Schloss Kuckucksstein, trat sogar im berühmten „Kessel Buntes“ auf. Auch als Moderator war er... Wenn das Wort Zauberpeter fällt, erinnern sich die Älteren an einen Magier aus DDR-Zeiten mit gepflegtem Bart, Zylinder und einer alten Doktortasche als Markenzeichen. Dr. Peter Kersten (Jahrgang 1943) zauberte damals oft für das Fernsehen auf Schloss Kuckucksstein, trat sogar im berühmten „Kessel Buntes“ auf. Auch als Moderator war er...