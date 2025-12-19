Weihnachtsgeschenk für Lunzenau: Brücke über den Mühlgraben wird gebaut

Das Vorhaben ist seit Jahren im Haushalt eingeplant, nun gibt es endlich Fördermittel: Der Mühlgraben in Lunzenau bekommt eine neue Brücke.

Bürgermeister Ronny Hofmann (CDU) nennt es das Weihnachtsgeschenk für alle Lunzenauer. Kurz vor Weihnachten hat er noch den Fördermittelbescheid für die Brücke über den Mühlgaben an der Friedensstraße bekommen. „Damit kann dort 2026 ein Neubau errichtet werden“, erklärt Hofmann. „Es ist die Brücke neben Küblers Brücke.“ Die...