MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die marode Brücke über den Mühlgraben in Lunzenau kann nun erneuert werden.
Die marode Brücke über den Mühlgraben in Lunzenau kann nun erneuert werden. Bild: Mario Hösel/Archiv
Die marode Brücke über den Mühlgraben in Lunzenau kann nun erneuert werden.
Die marode Brücke über den Mühlgraben in Lunzenau kann nun erneuert werden. Bild: Mario Hösel/Archiv
Rochlitz
Weihnachtsgeschenk für Lunzenau: Brücke über den Mühlgraben wird gebaut
Redakteur
Von Falk Bernhardt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Vorhaben ist seit Jahren im Haushalt eingeplant, nun gibt es endlich Fördermittel: Der Mühlgraben in Lunzenau bekommt eine neue Brücke.

Bürgermeister Ronny Hofmann (CDU) nennt es das Weihnachtsgeschenk für alle Lunzenauer. Kurz vor Weihnachten hat er noch den Fördermittelbescheid für die Brücke über den Mühlgaben an der Friedensstraße bekommen. „Damit kann dort 2026 ein Neubau errichtet werden“, erklärt Hofmann. „Es ist die Brücke neben Küblers Brücke.“ Die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
03.12.2025
1 min.
Weg frei für Investitionen: Lunzenau beschließt Haushalt für 2026
Ab Frühjahr 2026 wird die Rochlitzer Straße in Lunzenau ausgebaut.
Lunzenau plant mit viel Geld für Straßenbau und Feuerwehr. Der Stadtrat hat den Etat nun beschlossen: Grünes Licht auch für die Rochlitzer Straße.
Falk Bernhardt
28.11.2025
4 min.
Lunzenau investiert kräftig: Straßenbau, Feuerwehr und Millionen für die Stadtsanierung
Blick auf das Wohngebiet Erich-Weinert-Straße in Lunzenau. Hier können noch einige Grundstücke verkauft werden.
Im Haushalt für 2026 in Lunzenau spielt die Infrastruktur eine große Rolle, wichtigstes Vorhaben ist die Rochlitzer Straße. „Freie Presse“ fasst den Etat zusammen und schaut auf die Steuerlast.
Falk Bernhardt
18.12.2025
3 min.
Derselbe Spannstahl wie bei der Dresdner Carolabrücke: Westlicher Strang der Agra-Brücke bei Leipzig bald komplett dicht
Die Agra-Brücke bei Leipzig ist ein Sorgenkind der Prüf-Ingenieure – doch für den Auto-Verkehr zwischen der größten und der drittgrößten Stadt im Freistaat überaus bedeutsam.
Über die marode Brücke in Markkleeberg verläuft die B 2 – und damit die wichtigste Anbindung von Sachsens größter Stadt an Chemnitz und Zwickau. Aber nicht mehr lange.
Frank Hommel
18:00 Uhr
4 min.
Erbgericht Satzung: Auf dem Erzgebirgskamm endet eine Ära – aber nicht so ganz
Die Gesichter des Erbgerichts: Peter Meier und Uwe Günther (v. l.). Jahrzehnte haben sie gemeinsam die Satzunger Lokalität betrieben.
Peter Meier und Uwe Günther sind das Gesicht des Erbgerichts. Jahrzehnte führten sie das Haus gemeinsam – bis zu einem schweren Schicksalsschlag. Nun ist Schluss. Was heißt das für den Gasthof?
Thomas Wittig
18:00 Uhr
3 min.
Besondere Sammelaktion zaubert jungen Patienten in Krankenhaus im Erzgebirge ein Lächeln ins Gesicht
Azbui Clemens Schmidt (20) lässt Greta Teich (7) ein Geschenk in ihrem Krankenzimmer in Aue aussuchen.
Auszubildende sind jetzt in Aue als besondere Wichtel unterwegs gewesen. Mit einer einfachen wie praktischen Idee sorgten sie für leuchtende Augen bei Kindern im Helios-Klinikum.
Lara Lässig
18.12.2025
4 min.
Christmarkt: Syrische Familie bringt den Geschmack von Damaskus nach Freiberg
Christmarkt auf dem Freiberger Obermarkt: Faten Alhatar bietet syrische Spezialitäten wie Falafel und Baklava – Pistazien in Blätterteig (Bild) an.
Shawarma, Falafel und Süßigkeiten aus Damaskus: Auf dem Freiberger Christmarkt zeigt Familie Al Oulabi, wie syrische Küche im Imbiss-Format und mit Weihnachtsmusik im Hintergrund schmeckt.
Heike Hubricht
Mehr Artikel