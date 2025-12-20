Weihnachtsromantik pur beim Adventsmarkt auf Schloss Rochsburg

Sie suchen noch Geschenke oder wollen es sich einfach nur gemütlich machen? Dann sind das Schloss Rochsburg und der Adventsmarkt einen Ausflug wert.

Das weihnachtlich geschmückte Schloss Rochsburg lädt auch am Sonntag zum Adventsmarkt ein. Er erstreckt sich vom Innenhof über die zwei Etagen des Museums. Geöffnet ist 10 bis 17 Uhr. Der Eintritt kostet vier Euro, Kinder zahlen nix.