Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
 11 Bilder
Rochlitz
Weihnachtsromantik pur beim Adventsmarkt auf Schloss Rochsburg
Redakteur
Von Ingolf Rosendahl
Sie suchen noch Geschenke oder wollen es sich einfach nur gemütlich machen? Dann sind das Schloss Rochsburg und der Adventsmarkt einen Ausflug wert.

Das weihnachtlich geschmückte Schloss Rochsburg lädt auch am Sonntag zum Adventsmarkt ein. Er erstreckt sich vom Innenhof über die zwei Etagen des Museums. Geöffnet ist 10 bis 17 Uhr. Der Eintritt kostet vier Euro, Kinder zahlen nix.
