Rochlitz
„Wiederauer Heimatkundestunde“: Gast will Lust auf Recherchen zur Geschichte machen
Redakteur
Von Galina Pönitz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Gästeführer Michael Kreskowsy wird in die Historie des Ortes eintauchen und über die Nutzung von Informationsquellen sprechen.

Königshain-Wiederau.

Einen Ausflug in die Vergangenheit von Wiederau können Besucher einer Veranstaltung unternehmen, die am Freitag, 24. Oktober in der St.-Pankratius-Kirche in Wiederau, Kirchberg 3, stattfindet. Auf Einladung der Kirchgemeinde Königshain-Wiederau ist der Gästeführer und Heimatforscher Michael Kreskowsky aus Grünlichtenberg zu Gast, um ab 19.30 Uhr anhand von Fotos und anderen Dokumenten an die Historie des Ortes zu erinnern. Dabei soll zudem davon die Rede sein, wie man an verlässliche geschichtliche Informationen herankommt, auch von zuhause aus. Ziel dieser Veranstaltung der Reihe „Wiederauer Heimatkundestunde“ ist es, die Lust auf das Recherchieren zur eigenen Orts- und Familiengeschichte zu wecken. (gp)

