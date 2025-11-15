Zurück zur Allee: Gut 30 Helfer pflanzen Bäume bei Wiederau

Die Lücken der Baumreihe zwischen Topfseifersdorf und Wiederau sind am Samstag mit mehr als 80 neuen Bäumen geschlossen worden.

Dieser Arbeitseinsatz bei nasskaltem Wetter hatte es in sich, war aber von Erfolg gekrönt - dank der mehr als 30 Helfer, die sich nach einem Aufruf gemeldet hatten. So konnten schon am Samstag die Lücken in der Baumreihe zwischen Topfseifersdorf und Wiederau mit Neupflanzungen geschlossen werden. Die Nabu-Ortsgruppe „Im Erlbachtal“...