EU will die Umstellung auf den digitalen Beipackzettel

Der Abschied von der Schriftform soll auch bei der Überwindung von Lieferengpässen helfen. In Deutschland wird darüber kontrovers diskutiert.

Es ist nicht ganz leicht, Menschen zu finden, die keine Meinung zu Packungsbeilagen von Medikamenten haben. Die einen halten die wort- und zeilenreichen Warnungen vor Risiken und Nebenwirkungen für Horrorschriften, deren Lektüre mehr Übel verursacht als das Medikament heilen kann – und verabschieden die Mitteilungen umgehend in den...