Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die EU möchte Medikamenten-Beipackzettel künftig lieber in elektronischer Form sehen, zugänglich für die Patienten zum Beispiel über einen QR-Code auf der Packung.
Die EU möchte Medikamenten-Beipackzettel künftig lieber in elektronischer Form sehen, zugänglich für die Patienten zum Beispiel über einen QR-Code auf der Packung. Bild: Franziska Gabbert/dpa
Die EU möchte Medikamenten-Beipackzettel künftig lieber in elektronischer Form sehen, zugänglich für die Patienten zum Beispiel über einen QR-Code auf der Packung.
Die EU möchte Medikamenten-Beipackzettel künftig lieber in elektronischer Form sehen, zugänglich für die Patienten zum Beispiel über einen QR-Code auf der Packung. Bild: Franziska Gabbert/dpa
Deutschland
EU will die Umstellung auf den digitalen Beipackzettel
Redakteur
Von Norbert Wallet
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Abschied von der Schriftform soll auch bei der Überwindung von Lieferengpässen helfen. In Deutschland wird darüber kontrovers diskutiert.

Es ist nicht ganz leicht, Menschen zu finden, die keine Meinung zu Packungsbeilagen von Medikamenten haben. Die einen halten die wort- und zeilenreichen Warnungen vor Risiken und Nebenwirkungen für Horrorschriften, deren Lektüre mehr Übel verursacht als das Medikament heilen kann – und verabschieden die Mitteilungen umgehend in den...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
19.08.2025
5 min.
Ein neunjähriger Reichenbacher hat Haare wie Rapunzel: Jetzt sind sie ab - und das hat mit Opa zu tun
Haare, um die Louis Seubert sicher von mancher Frau beneidet wird. Im Salon von Uta Hascher war die Pracht nun ein Fall für die Schere - aus einem besonderen Grund.
Louis Seubert ist in seiner Grundschulklasse der einzige Junge mit langen Haaren. Weil sie so schön sind. Weil es ihm im Blut steckt - so wie sein Wille, eigene Entscheidungen zu treffen.
Gerd Möckel
19:00 Uhr
3 min.
HSG-Handballer auf der Zielgeraden: Am Freitag steigt schon der letzte Heimtest
Freuen sich auf den nächsten Test: Die HSG-Männer um Trainer Uwe Lange.
Die Freiberger Regionalliga-Handballer erwarten den alten Rivalen aus Pirna in der Ernst-Grube-Halle. Sechs Ausfälle erschweren allerdings die Planungen des HSG-Trainers.
Steffen Bauer
19:00 Uhr
5 min.
Ringersaison beginnt im Erzgebirge mit einem Klassiker
Richtig heiß auf die Saison zeigten sich die Ringer des RV Thalheim beim Sommertrainingslager in Zinnowitz. Am Samstag zum Saisonauftakt steht gleich das Derby gegen Aue II an.
Bereits dieses Wochenende und damit eine Woche früher als ursprünglich geplant, startet der RV Thalheim in die neue Regionalliga-Runde. Im Vergleich mit dem FC Erzgebirge Aue II könnte es Überraschungen geben.
Holger Hähnel
08.08.2025
3 min.
Apotheker klagen über Ausfälle im System für E-Rezepte
Hier können Rezepte gespeichert werden: Elektronische Gesundheitskarte. (Archivbild)
Bei der Digitalisierung des Gesundheitswesens ist Deutschland eher Nachzügler. Und das immerhin schon eingeführte E-Rezept läuft nicht rund, wie Apotheker beklagen.
15.07.2025
4 min.
Viagra ohne Rezept – die Pharmabranche lässt nicht locker
Objekt der Begierde: Die Pharmaindustrie wünscht sich für Viagra einen rezeptfreien Verkauf.
Die Debatte um das Potenzmittel ist nur ein Aspekt der Grundsatzdebatte um einen größeren Spielraum für die Selbstmedikation.
Norbert Wallet
20.08.2025
4 min.
Pleite abgewendet: Traditionsbetrieb aus dem Erzgebirge findet Investor im Ausland
Die Investoren aus Indien zu Besuch in Lauter: Pascoal Dantas, Andreas Huhn, Himanshu Patel, Sven Huhn, Amit Kalra und Oliver Knauf (v. l.) gehen nun gemeinsame Wege.
Eine Firma mit Sitz in Indien investiert in die Omeras GmbH aus Lauter. Der Geschäftsführer erklärt, was das für das Portfolio und die Belegschaft bedeutet.
Anna Neef
Mehr Artikel