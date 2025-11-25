Kann die Suche nach einem Endlager für Deutschlands Atommüll ohne unterirdische Erkundung gelingen?

Der Wandel der internationalen Sicherheitslage rückt die Endlagersuche in ein neues Licht. Zwei Umweltminister fordern bei Forum, das Auswahlverfahren zu straffen.

Die Suche nach einem Endlager für Deutschlands hochradioaktiven Atommüll soll beschleunigt werden. Das forderten Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) und sein niedersächsischer Amtskollege Christian Meyer (Grüne) am Wochenende in Hannover beim vierten Forum zur Endlagersuche. In diesen Begleitforen diskutieren Umweltverbände,... Die Suche nach einem Endlager für Deutschlands hochradioaktiven Atommüll soll beschleunigt werden. Das forderten Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) und sein niedersächsischer Amtskollege Christian Meyer (Grüne) am Wochenende in Hannover beim vierten Forum zur Endlagersuche. In diesen Begleitforen diskutieren Umweltverbände,...