2025 hätte ein Festjahr werden sollen - warum es anders kam, und warum wir trotzdem dankbar sein sollten

Sachsen
Krieg, Misstrauen und der Triumph der Autokraten - das Jahr 2025 kann man getrost vergessen. Oder? Falsch. Es gibt vieles, wofür sich ein lautes „Danke“ lohnt. Ein Rückblick.
Diese Geschichte beginnt mit Wut, und sie endet mit Dankbarkeit. Die Wut packte mich nachts um eins in einem Fernbus zwischen Hamburg und Dresden. Ich hatte gerade so gut geschlafen, da ging das Licht an. „Passkontrolle“, rief der Busfahrer. Irritiert schaute ich auf mein Kartenprogramm auf dem Handy. Hatte ich verschlafen und war...
