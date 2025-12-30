MENÜ
  • 2025 hätte ein Festjahr werden sollen - warum es anders kam, und warum wir trotzdem dankbar sein sollten

Eine Errungenschaft: Offene Grenzen in Europa, hier der Grenzübergang bei Jöhstadt im Erzgebirge.
Eine Errungenschaft: Offene Grenzen in Europa, hier der Grenzübergang bei Jöhstadt im Erzgebirge. Bild: Ronny Küttner/photoron
Anstrengend, aber faszinierend: Im Europäischen Parlament ringen Abgeordnete aus 27 Staaten um Kompromisse.
Anstrengend, aber faszinierend: Im Europäischen Parlament ringen Abgeordnete aus 27 Staaten um Kompromisse. Bild: Hatim Kaghat/dpa
Schmeckt nach Dankbarkeit: Baguette aus Frankreich.
Schmeckt nach Dankbarkeit: Baguette aus Frankreich. Bild: Michel Euler/AP/dpa
Meinung
Sachsen
2025 hätte ein Festjahr werden sollen - warum es anders kam, und warum wir trotzdem dankbar sein sollten
Redakteur
Von Eva-Maria Hommel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Krieg, Misstrauen und der Triumph der Autokraten - das Jahr 2025 kann man getrost vergessen. Oder? Falsch. Es gibt vieles, wofür sich ein lautes „Danke“ lohnt. Ein Rückblick.

Diese Geschichte beginnt mit Wut, und sie endet mit Dankbarkeit. Die Wut packte mich nachts um eins in einem Fernbus zwischen Hamburg und Dresden. Ich hatte gerade so gut geschlafen, da ging das Licht an. „Passkontrolle“, rief der Busfahrer. Irritiert schaute ich auf mein Kartenprogramm auf dem Handy. Hatte ich verschlafen und war...
