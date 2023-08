Amok-Alarm an Schule in Bischofswerda: Wollte der 16-Jährige die Schule anzünden?

Am Mittwochmorgen hat ein 16-Jähriger einen Schüler an einer Schule im Kreis Bautzen mit einem Messer schwer verletzt. Das Motiv für diese Tat ist noch unklar.

Bei der Schule handelt es sich um das Grund- und Oberschulzentrum an der Kirchstraße in Bischofswerda. Ein Polizeisprecher erklärte auf Anfrage der "Freien Presse", dass ein Lehrer aus diesem Komplex am Mittwochmorgen gegen 9.45 Uhr einen Notruf abgesetzt habe, weil ein junger Mann mit einem Messer in dem Gebäude unterwegs sei.