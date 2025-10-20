Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Großeinsatz an der Bautzener Oberschule Gesundbrunnen: Mehrere Menschen wurden dort am Montagmorgen durch Reizgas verletzt.
Großeinsatz an der Bautzener Oberschule Gesundbrunnen: Mehrere Menschen wurden dort am Montagmorgen durch Reizgas verletzt. Bild: LausitzNews.de / Jens Kaczmarek
Großeinsatz an der Bautzener Oberschule Gesundbrunnen: Mehrere Menschen wurden dort am Montagmorgen durch Reizgas verletzt.
Großeinsatz an der Bautzener Oberschule Gesundbrunnen: Mehrere Menschen wurden dort am Montagmorgen durch Reizgas verletzt. Bild: LausitzNews.de / Jens Kaczmarek
Sachsen
Reizgas in Schule in Sachsen versprüht: Lehrer und Schüler verletzt
Redakteur
Von Jürgen Becker
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Durch Reizgas sind in einer Bautzener Oberschule mehrere Menschen verletzt worden. War es ein Dumme-Jungen-Streich?

Bautzen.

Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung - -weil ein oder mehrere Unbekannte am Montagmorgen auf der Toilette der Oberschule Gesundbrunnen in Bautzen Reizgas versprüht hatten und dadurch Menschen zu Schaden gekommen sind. Das bestätigte ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz auf Anfrage der „Freien Presse“. „Nach bisherigen Erkenntnissen sind durch das Reizgas ein Lehrer und sechs Schüler verletzt worden“, so der Sprecher. „Sie wurden von Rettungskräften vor Ort behandelt. Einige mussten zur Behandlung aber auch in ein Krankenhaus gebracht werden.“

Unterricht am Morgen schon wieder fortgesetzt

Der Schulbetrieb an der Oberschule Gesundbrunnen war wegen des Einsatzes zeitweise unterbrochen. Nachdem die Feuerwehr die betreffenden Räume gelüftet hatte, konnten Schüler und Lehrer laut Polizei den Unterricht aber fortsetzen.

Polizei vermutet „Dumme-Jungen-Streich“

Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren am Monat mit einem großen Aufgebot an der Schule im Einsatz. Die Polizei ermittelt nach eigenen Angaben in alle Richtungen. „Es ist aber zu vermuten, dass nicht jemand von außen, sondern jemand aus der Schule das Gas versprüht hat“, sagte der Polizeisprecher. „Das war dann aber ein ganz schlechter Dumme-Jungen-Streich.“

An der Oberschule Gesundbrunnen werden rund 300 Schüler der Klassenstufen fünf bis zehn unterrichtet. (juerg)

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
27.09.2025
2 min.
Tödlicher Unfall bei Zirkusvorstellung in Bautzen: Krisenintervention betreut Augenzeugen
Zu einem Polizei-Einsatz ist es am Samstag an einem Zirkus in Bautzen gekommen.
Zahlreiche Besucher haben die Veranstaltung verlassen, bevor die Rettungskräfte eintrafen. Die Polizei ruft nun dazu auf, die Hilfe von Kriseninterventionsteams in Anspruch zu nehmen.
Frank Hommel
20.10.2025
2 min.
Mehrere Interessenten wollen Chemnitzer Ratskeller wiederbeleben
Der Chemnitzer Ratskeller gilt als einer der schönsten in Deutschland.
Seit vielen Jahren liegt im Herzen der Stadt ein Traditionslokal im Dornröschenschlaf. Das Rathaus sucht nach potenziellen Betreibern. Mit Erfolg?
Michael Müller
22.10.2025
5 min.
"Der Nachbar": So liest sich Fitzeks neuer Psychothriller
Mit "Der Nachbar" erscheint nun der neue Psychothriller von Sebastian Fitzek.
Ein Nachbar, der immer hilft? Klingt erst mal gut. Doch in Sebastian Fitzeks neuem Psychothriller wird die Fürsorge schnell zur Bedrohung. Wie ist der Bestseller-Autor selbst als Nachbar drauf?
Sabrina Szameitat, dpa
22.10.2025
3 min.
Wie geht es im Fall Rebecca weiter?
Polizisten untersuchen mit einem Bagger ein Grundstück in Herzberg (Landkreis Oder-Spree).
Vor sechs Jahren verschwand die 15-jährige Rebecca aus Berlin. Nun suchen die Ermittler wieder nach Spuren in Brandenburg. Probleme bereiten ihnen dabei auch "selbst ernannte Hobbydetektive".
15.10.2025
4 min.
„Viele hatten Angst vor der Oberschule“: So will Sachsen junge Lehrer fürs Erzgebirge gewinnen
Eine Lehrerin an der digitalen Tafel im Unterricht: Kann es gelingen, mit einer neuen Form des Praktikums mehr Studierende für den ländlichen Raum zu begeistern?
Lehramtsstudenten lernten in Ostsachsen die Arbeit jenseits der Großstädte kennen – ein Erfolgsrezept? Das neuartige Praktikum startet nun in weiteren Landkreisen.
Oliver Hach
21.10.2025
4 min.
„Eine Schande für unseren Ort“ – Einstiger Schuldirektor kämpft gegen Missstand im Erzgebirge
Siegfried Meßner will sich nicht damit abfinden, dass das Bachgeländer in seinem Heimatort Steinbach weiter vor sich hin rostet.
Steinbach ist einst zum schönsten Dorf Sachsens gekürt worden. Seitdem sind rund 30 Jahre vergangen und haben ihre Spuren im Ort hinterlassen. Besonders am Dorfbach entlang.
Kjell Riedel
Mehr Artikel