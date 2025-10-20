Reizgas in Schule in Sachsen versprüht: Lehrer und Schüler verletzt

Durch Reizgas sind in einer Bautzener Oberschule mehrere Menschen verletzt worden. War es ein Dumme-Jungen-Streich?

Bautzen. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung - -weil ein oder mehrere Unbekannte am Montagmorgen auf der Toilette der Oberschule Gesundbrunnen in Bautzen Reizgas versprüht hatten und dadurch Menschen zu Schaden gekommen sind. Das bestätigte ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz auf Anfrage der „Freien Presse“. „Nach bisherigen Erkenntnissen sind durch das Reizgas ein Lehrer und sechs Schüler verletzt worden“, so der Sprecher. „Sie wurden von Rettungskräften vor Ort behandelt. Einige mussten zur Behandlung aber auch in ein Krankenhaus gebracht werden.“

Unterricht am Morgen schon wieder fortgesetzt

Der Schulbetrieb an der Oberschule Gesundbrunnen war wegen des Einsatzes zeitweise unterbrochen. Nachdem die Feuerwehr die betreffenden Räume gelüftet hatte, konnten Schüler und Lehrer laut Polizei den Unterricht aber fortsetzen.

Polizei vermutet „Dumme-Jungen-Streich“

Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren am Monat mit einem großen Aufgebot an der Schule im Einsatz. Die Polizei ermittelt nach eigenen Angaben in alle Richtungen. „Es ist aber zu vermuten, dass nicht jemand von außen, sondern jemand aus der Schule das Gas versprüht hat“, sagte der Polizeisprecher. „Das war dann aber ein ganz schlechter Dumme-Jungen-Streich.“

An der Oberschule Gesundbrunnen werden rund 300 Schüler der Klassenstufen fünf bis zehn unterrichtet. (juerg)