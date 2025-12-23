MENÜ
  • Arbeitsbedingungen in Sachsen: Fast jeder zweite glaubt, nicht bis zur Rente durchzuhalten

Facharbeiter in Sachsen sind deutlich unzufriedener als ihre Kollegen in ähnlichen Berufen im Rest von Deutschland.
Der DGB-Vorsitzende Markus Schlimbach fordert die Arbeitgeber auf, für bessere Arbeitsbedingungen zu sorgen.
Sachsens Wirtschafts- und Arbeitsminister Dirk Panter, hier im Gespräch mit Unternehmern, fordert bessere Bedingungen für Vollzeitarbeit.
Facharbeiter in Sachsen sind deutlich unzufriedener als ihre Kollegen in ähnlichen Berufen im Rest von Deutschland.
Der DGB-Vorsitzende Markus Schlimbach fordert die Arbeitgeber auf, für bessere Arbeitsbedingungen zu sorgen.
Sachsens Wirtschafts- und Arbeitsminister Dirk Panter, hier im Gespräch mit Unternehmern, fordert bessere Bedingungen für Vollzeitarbeit.
Sachsen
Arbeitsbedingungen in Sachsen: Fast jeder zweite glaubt, nicht bis zur Rente durchzuhalten
Redakteur
Von Eva-Maria Hommel
Fast ein Viertel der Beschäftigten in Sachsen schätzt die eigenen Arbeitsbedingungen als schlecht ein - deutlich mehr als im Bundesdurchschnitt. Vor allem ein Punkt macht Arbeitnehmern zu schaffen.

Was ist gute Arbeit? Kurz vor dem Jahreswechsel denken wohl viele: „Das ist die Arbeit, die ich dieses Jahr nicht mehr erledigen muss.“ Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) definiert es jedoch anders. In dessen „Index gute Arbeit“ fließen Punkte wie Bezahlung, Arbeitszeit und körperliche Anforderungen ein, aber auch...
