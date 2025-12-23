Sachsen
Fast ein Viertel der Beschäftigten in Sachsen schätzt die eigenen Arbeitsbedingungen als schlecht ein - deutlich mehr als im Bundesdurchschnitt. Vor allem ein Punkt macht Arbeitnehmern zu schaffen.
Was ist gute Arbeit? Kurz vor dem Jahreswechsel denken wohl viele: „Das ist die Arbeit, die ich dieses Jahr nicht mehr erledigen muss.“ Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) definiert es jedoch anders. In dessen „Index gute Arbeit“ fließen Punkte wie Bezahlung, Arbeitszeit und körperliche Anforderungen ein, aber auch...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.